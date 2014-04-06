Тимчук: Головне завдання міліції - не допустити кровопролиття. Росія чекає на появу трупів

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук з посиланням на групу "Інформаційний опір".

За його словами, на даний момент головна проблема - це не допустити кровопролиття.

"Поява трупів і є головним завданням провокаторів. Щоб Росія тут же втрутилася силами своєї армії, яка стирчить на наших кордонах, для «захисту співвітчизників». І «допомогла» провести в цих регіонах референдуми за типом кримського. Тобто - з наперед відомими результатами", - написав Тимчук.

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"За наслідками сьогоднішніх консультацій з «силовиками» можу констатувати: і спецслужби, і правоохоронці стверджують, що критичної втрати контролю над ситуацією немає. Тактичні перемоги сепаратистів - це не більше ніж наслідок спроб уникнути «силового сценарію» з боку влади.

Але програш сьогоднішніх битв - це далеко не програш у війні. Удару буде завдано, і негайно", - пише експерт.