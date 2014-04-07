Яценюк заявив, що Росія не відводила війська від кордонів України

Росія не відводила свої війська, вони знаходяться в 30 кілометрах від українського кордону, заявив у понеділок у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

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"Дані про те, що Росія відвела свої війська від кордону, - це поки ні що інше як прояв ознак того, що вони хочуть показати, що вони, нібито, відвели війська. Але війська знаходяться в 30-кілометровій зоні від українського кордону. Фактично ніхто ніякі війська не відводив", - сказав прем'єр-міністр.