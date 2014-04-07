У МЗС засудили позицію Кремля, назвавши її "короткозорою"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“Методи політичного, економічного і гуманітарного тиску на Україну з метою змусити її зробити певний цивілізаційний вибір є абсолютно неприйнятними”, - сказав Перебийніс, коментуючи заяву прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва про те, що, якщо Україна вийде з СНД або підпише економічну частину Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, то Росія перегляне умови співробітництва з Україною в аграрному секторі та вживе низку протекціоністських заходів для захисту вітчизняних виробників.

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МЗС України закликав РФ припинити оцінювати українсько-російські відносини з точки зору геополітичних категорій часів “холодної війни” та ворогуючих соціально-економічних систем.

«Якщо Російська Федерація продовжить недалекоглядний і руйнівний курс на конфронтацію, Україна залишає за собою право вжити всіх необхідних заходів для захисту своїх інтересів, як у рамках Всесвітньої організації торгівлі, так і в міжнародних юрисдикційних і арбітражних органах. В МЗС України викликає здивування, що російська сторона замість того, щоб шукати взаємоприйнятний формат співпраці з Україною і Європейським Союзом у новому міжнародному контексті, протиставляє секторальне співробітництво в рамках СНД євроінтеграційному курсу України», зазначають в МЗС.

За словами Перебийноса, такий підхід свідчить про політичну та економічну короткозорість російського керівництва і веде до ізоляції РФ на міжнародній арені.

Перебийніс зауважив, що висловлювання Медведєва стають в один ряд з іншими заявами російських чиновників і формують єдину політику Росії по відношенню до України, що має на меті завадити Україні самостійно зробити вибір політичної, економічної, соціальної і культурної системи координат, у рамках якої повинно жити українське суспільство та визначати пріоритети своєї зовнішньої політики.

“Погрози і “поради” російських посадовців не можуть бути кваліфіковані інакше, як грубе втручання у внутрішні справи України, яке суперечить фундаментальним нормам міжнародного права та загальновизнаним принципам співжиття держав”, - заявив Перебийніс.