Коментар МЗС Росії про непорушення гарантій України не витримує жодної критики – МЗС

Коментар Міністерства закордонних справ РФ про нібито непорушення Росією Будапештського меморандуму не витримує жодної критики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“Коментар МЗС Російської Федерації про те, що Росія нібито жодним чином не порушувала Будапештський меморандум не витримує жодної критики з точки зору міжнародного права та дійсних реалій”, - сказав Перебийніс.

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За його словами, спроби російської сторони виправдати перед міжнародною спільнотою зухвалу анексію АР Крим, перекладаючи провину за втрату територіальної цілісності на нинішнє керівництво Української держави, є нічим іншим як черговою демонстрацією неповаги та зневажливого ставлення Російської Федерації до міжнародно-правових норм та своїх міжнародних зобов'язань, в тому числі до норм Статуту ООН.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня в МЗС Росії заявили, що дотримуються передбачених у Будапештському меморандумі зобов'язань поваги до суверенітету України.

«З приводу нібито порушень, що мають місце, зобов'язань Росії за Будапештським меморандумом 1994 року необхідно заявити наступне. Нинішній уряд у Києві, що прийшов до влади в результаті антиконституційного перевороту, своєю політикою, перш за все стосовно національних меншин, по суті, сам підірвав єдність України й буквально виштовхнув цілий регіон з її складу», - йдеться в документі.

Підкреслюється, що Росія на саміті ОБСЄ в Будапешті в 1994 році й у ході заходів «на полях» цього саміту не брала на себе зобов'язання примушувати частину України залишатися в її складі проти волі місцевого населення, а положення Будапештського меморандуму не поширюються на обставини, що стали наслідком дії внутрішньополітичних або соціально-економічних чинників.

При цьому МЗС РФ посилається на результати неконституційного й невизнаного світом референдуму про самовизначення Криму, на якому, за даними самопроголошеної кримської влади, 96,77% осіб, які взяли участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

«Таким чином, втрата Україною територіальної цілісності стала результатом складних внутрішніх процесів, до яких Росія та її зобов'язання за Будапештським меморандумом стосунку не мають. Російська Федерація суворо дотримувалася й дотримується передбачених у Будапештському меморандумі зобов'язань з поваги до суверенітету України, у т.ч. у ході багатомісячного внутрішньополітичного протистояння в Києві, чого не можна сказати про політику західних країн, які під час подій на Майдані цим суверенітетом відверто нехтували», - йдеться в заяві.

Довідка УНІАН. 16 березня за військової та політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади, 96,77% людей, які взяли участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкта зі статусом республіки.

18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму та Севастополя.