У Миколаєві сепаратисти намагаються проникнути в будівлю ОДА. Міліція не пускає

В основному, це люди молодого віку, багато з них мають на обличчях маски, а на одязі - георгіївські стрічки. Вони скандують «Один за всіх і всі за одного» та «Міліція з народом», повідомляє НикВести.

Міліціонери посилили охорону будівлі Миколаївської ОДА, оскільки протестувальники підійшли до них впритул. Сепаратисти просять міліцію "захистити їх від хунти", пустити їх в будівлю. При цьому вони звертають увагу на те, що у них немає зброї і вони хочуть просто зайти в ОДА. Загалом на площі перед будівлею облради налічується до 300 сепаратистів.

Станом на 22.00 вони двічі намагалися зайти в адміністративну будівлю, але це їм не вдалося.

Правоохоронці оточили будівлю. Навколо ОДА стоїть три кордони міліції.

Перший кордон встановлено за 40 метрів від ОДА. Охорона головного входу посилена, там зосередили близько 50 міліціонерів. Вони спокійно відтісняють сепаратистів, які кидають в них петарди, ображають і намагаються дістатися до входу.

Як повідомляється, активна ланка радикалів складається з 20 осіб, за ними стоять жінки, які їх постійно провокують до активних дій.

Більшість миколаївців знаходяться на пристойній відстані від облдержадміністрації і спостерігають за подіями.