Лавров закликав Дещицю шанобливо ставитися до "законних вимог" сепаратистів



Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації і друку МЗС РФ .

«Була підкреслена необхідність шанобливого ставлення до сподівань жителів південного сходу України, недопущення спроб силового реагування на законні вимоги щодо забезпечення їх мовних, культурних і соціально-економічних прав», - йдеться в повідомленні.

Лавров підтвердив позицію Росії про шляхи виходу з внутрішньополітичної кризи в Україні. Він закликав владу України «вжити термінових заходів з організації загальнонаціонального діалогу за участю всіх політичних сил і регіонів України, проведення з урахуванням їх інтересів глибокої конституційної реформи, висловивши готовність Росії підтримати цей процес разом з Євросоюзом і США».

Читайте такожДещиця заявив Лаврову про неприпустимість втручання у справи України

Розмова відбулася з ініціативи української сторони, зазначили в МЗС РФ .

Як повідомляв УНІАН, за інформацією українського МЗС, під час цієї розмови Дещиця заявив Лаврову про неприпустимість зовнішнього втручання у справи України і закликав російську сторону забезпечити виконання попередніх домовленостей про деескалацію безпеки положення навколо українських кордонів.

Під час телефонної розмови, «йшлося також про захист прав і свобод громадян України в Автономній Республіці Крим і неприйнятність силових дій і будь-яких форм примусу, який відчувають сьогодні наші співвітчизники».

Співрозмовники домовилися провести найближчим часом зустріч і продовжити діалог, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6-7 квітня в Донецьку, Харкові та Луганську нечисленні акції агресивно налаштованих людей з проросійськими гаслами захоплювали будівлі ОДА та інших держустанов.