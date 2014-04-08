Лавров закликав Дещицю шанобливо ставитися до "законних вимог" сепаратистів
Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив у телефонній розмові з в.о. міністра закордонних справ України Андрієм Дещицею про недопущення спроб силового реагування «на законні вимоги» сепаратистів.
Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації і друку МЗС РФ .
«Була підкреслена необхідність шанобливого ставлення до сподівань жителів південного сходу України, недопущення спроб силового реагування на законні вимоги щодо забезпечення їх мовних, культурних і соціально-економічних прав», - йдеться в повідомленні.
Лавров підтвердив позицію Росії про шляхи виходу з внутрішньополітичної кризи в Україні. Він закликав владу України «вжити термінових заходів з організації загальнонаціонального діалогу за участю всіх політичних сил і регіонів України, проведення з урахуванням їх інтересів глибокої конституційної реформи, висловивши готовність Росії підтримати цей процес разом з Євросоюзом і США».
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Розмова відбулася з ініціативи української сторони, зазначили в МЗС РФ .
Як повідомляв УНІАН, за інформацією українського МЗС, під час цієї розмови Дещиця заявив Лаврову про неприпустимість зовнішнього втручання у справи України і закликав російську сторону забезпечити виконання попередніх домовленостей про деескалацію безпеки положення навколо українських кордонів.
Під час телефонної розмови, «йшлося також про захист прав і свобод громадян України в Автономній Республіці Крим і неприйнятність силових дій і будь-яких форм примусу, який відчувають сьогодні наші співвітчизники».
Співрозмовники домовилися провести найближчим часом зустріч і продовжити діалог, йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 6-7 квітня в Донецьку, Харкові та Луганську нечисленні акції агресивно налаштованих людей з проросійськими гаслами захоплювали будівлі ОДА та інших держустанов.