Для надзвичайного стану в східних областях нема підстав - Сенченко
04:03, 08 квітня 2014Політика
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На сьогодні немає підстав для того, щоб вводити надзвичайний стан на сході і південному сході України
Для надзвичайного стану в східних областях нема підстав / REUTERS
Про це в ефірі "Свободи слова" сказав в.о. заступника голови адміністрації президента Андрій Сенченко
За його словами, введення надзвичайного стану ставить під сумнів легітимність виборів.
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"Ідея Рудьковського лягає в загальну канву зусиль зі зриву президентських виборів у нашій країні. Бо надзвичайний стан ставить під питання можливість проведення виборів і легітимність цих виборів", - сказав Сенченко.
"Чи є сьогодні підстави для того, щоб розглядати такий варіант введення надзвичайного стану на сході або південному сході нашої країни? На мій погляд, немає", - додав він.
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