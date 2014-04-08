Для надзвичайного стану в східних областях нема підстав - Сенченко



Про це в ефірі "Свободи слова" сказав в.о. заступника голови адміністрації президента Андрій Сенченко

За його словами, введення надзвичайного стану ставить під сумнів легітимність виборів.

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"Ідея Рудьковського лягає в загальну канву зусиль зі зриву президентських виборів у нашій країні. Бо надзвичайний стан ставить під питання можливість проведення виборів і легітимність цих виборів", - сказав Сенченко.

"Чи є сьогодні підстави для того, щоб розглядати такий варіант введення надзвичайного стану на сході або південному сході нашої країни? На мій погляд, немає", - додав він.