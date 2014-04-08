За фактом пошкодження майна телеканалу АТН у Харкові відкрили кримінальну справу

У Харкові відкрито кримінальне провадження за фактом пошкодження майна телеканалу АТН, в офіс якого вчора, 7 квітня, вдерлися невідомі молодики в масках.

Інформацію про це кореспонденту УНІАН підтвердили в прес-службі прокуратури Харківської області.

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Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосування вогнепальної чи холодної зброї).

Як повідомляв УНІАН, вчора, 7 квітня, ввечері проросійськи налаштовані молодики захопили студію місцевого телеканалу АТН. Вони мали намір вийти у прямий ефір та звернутися до громадян. Молодики розтрощили меблі та апаратну студію каналу.