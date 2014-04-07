У Харкові близько 50 молодиків увірвалися в офіс телеканалу АТН



Як повідомили кореспонденту УНІАН співробітники телеканалу, чоловіки піднялися на 9-й поверх будівлі, де розташований офіс каналу, вибили дерев’яні двері та в зайшли до приміщення.

За словами очевидців, перед входом до будівлі також перебувають кільканадцять молодих людей з бітами.

Читайте такожУ Харкові прихильники федералізації з бітами удруге розігнали мітинг Євромайдану

За попередньою інформацією, в офісі окрім охоронця нікого не було.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Харкові близько тисячі проросійських мітингувальників оголосили про створення держави «Харківська народна республіка». У прийнятій декларації присутні підкреслили, що важливі державні питання будуть виноситися на всенародний референдум. За словами мітингувальника, який зачитував цю декларацію, вона має стати проектом конституції «Харківської народної республіки». Крім того, в декларації заявляється про закріплення мовних прав громадян, а також про її економічну самостійність. Крім того, учасники мітингу звернулися до керівництва Російської Федерації з проханням забезпечити порядок для проведення референдуму.

Напередодні ввечері прихильники федералізації захопили приміщення Харківської облдержадміністрації і встановили на ній прапор Росії. Сьогодні, 7 квітня, на будівлю облдержадміністрації повернули Державний прапор України замість встановлених раніше по черзі прапора Росії й прапора з гербом Харкова.

Місцевий Євромайдан оголосив мобілізацію активістів на пікет перед будівлею Харківської облдержадміністрації, зайнятою антимайданівцями. Протягом дня проросійські мітингувальники двічі бітами і палицями розганяли мітинг прихильників Євромайдану, що проходив на площі Свободи.

Зараз будівля Харківської ОДА контролюється міліцією.