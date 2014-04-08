Турчинов пообіцяв, що Рада розгляне скасування утилізаційного збору в другому читанні
Сьогодні Рада має розглянути у другому читанні законопроект про скасування утилізаційного збору.
Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов пообіцяв, що сьогодні парламент України розгляне проект закону “Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо відміни утилізаційного збору та акцизу з переобладнання транспортного засобу).
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на засіданні парламенту у відповідь на вимоги ряду депутатів, котрі, посилаючись на вимоги протестувальників біля парламенту, наполягали на розгляді сьогодні в другому читанні даного законопроекту.
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Турчинов зазначив, що на даний час Комітет ВР з питань податкової та митної політики ще не розглянув до другого читання даний законопроект. Він закликав голову комітету Віталія Хомутинніка розглянути сьогодні у комітету даний законопроект з тим, щоб сьогодні його проголосувати в сесійній залі.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 квітня, біля Верховної Ради України проходить мітинг з вимогою скасувати утилізаційний збір.
Довідка УНІАН, 27 березня Верховна Рада прийняла у першому читанні проект закону “Про внесення змін до Податкового кодексу України” (щодо скасування утилізаційного збору та акцизу з переобладнання транспортного засобу).