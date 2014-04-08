Турчинов пообіцяв, що Рада розгляне скасування утилізаційного збору в другому читанні

Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов пообіцяв, що сьогодні парламент України розгляне проект закону “Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо відміни утилізаційного збору та акцизу з переобладнання транспортного засобу).

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на засіданні парламенту у відповідь на вимоги ряду депутатів, котрі, посилаючись на вимоги протестувальників біля парламенту, наполягали на розгляді сьогодні в другому читанні даного законопроекту.

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Турчинов зазначив, що на даний час Комітет ВР з питань податкової та митної політики ще не розглянув до другого читання даний законопроект. Він закликав голову комітету Віталія Хомутинніка розглянути сьогодні у комітету даний законопроект з тим, щоб сьогодні його проголосувати в сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 квітня, біля Верховної Ради України проходить мітинг з вимогою скасувати утилізаційний збір.

Довідка УНІАН, 27 березня Верховна Рада прийняла у першому читанні проект закону “Про внесення змін до Податкового кодексу України” (щодо скасування утилізаційного збору та акцизу з переобладнання транспортного засобу).