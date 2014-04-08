Лавров вимагає від України звіту щодо проекту нової Конституції

Про це заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров, передає РИА Новости.

"Ніякої інформації про те, що конкретно обговорюється, які конкретно концепції закладаються в цей черговий проект основного закону України, не надходило", - сказав він на прес-конференції в Москві.

Читайте такожЛавров закликав Дещицу шанобливо ставитися до "законних вимог" сепаратистівЗа словами міністра, Росія намагалася отримати відповідні роз'яснення у голови МЗС України Андрія Дещиці, а також у держсекретаря США Джона Керрі, так як відомо, що американці залучені в процес підготовки нової української конституції.

"Ми чітких роз'яснень не отримали. Ми тільки чуємо з вуст пана (Арсенія) Яценюка, то пана (Александра) Турчинова, що ніякої федералізації не буде, дадуть якісь нові повноваження регіонам", - зазначив Лавров.