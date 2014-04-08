Кабмін встановив ліміт на кількість чиновників

Відповідне рішення закріплено постановою КМУ від 5 квітня 2014 р. №85 «Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів».

Зокрема постановою визначено граничну кількість працівників для центрального апарату та територіальних органів кожного з органів виконавчої влади та інших державних органів.

Найбільша кількість працівників апарату передбачена у Міністерстві внутрішніх справ – 2653 особи, Мінекономрозвитку – 1151, найменше працівників буде в апараті Мінприроди - 211 та Мінмолодьспорту - 213.

Читайте такожНа скороченні держслужбовців заощадять 635,5 млн грнСеред служб найбільший апарат дозволено утворити у ДПС – 1460 працівників, найменший - у Держслужбі соцзахворювань, де передбачено роботу для 31 особи.

Окрім цього рекомендовано Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Рахунковій палаті, Центральній виборчій комісії, Державній судовій адміністрації, Вищій раді юстиції, Національній раді з питань телебачення і радіомовлення, Національній комісії з радіаційного захисту населення скоротити чисельність працівників на 10%.

Також визнано цілий ряд постанов Кабінету міністрів України такими, що втратили чинність.