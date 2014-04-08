Якщо сепаратисти не здадуть зброю, в них стрілятимуть - АП

Про це Сенченко заявив в коментарі журналістам у вівторок у ВР.

За словами Сенченка, влада не має нічого проти мирного беззбройного протесту. Однак, за його словами, сепаратисти сконцентрували у себе велику кількість зброї, пише УП.

"Тим, хто був з бітами в руках, ми порекомендували не порушувати громадський порядок, скласти біти і піти працювати", - сказав він.

"Але по відношенню до терористів буде застосовуватися зброя, як це прийнято в усьому світі", - попередив він.

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"Якщо вони не складуть і не здадуть зброю, то спецпідрозділі отримають наказ стріляти", - зазначив Сенченко.

Раніше мер Донецька повідомив, що сепаратисти в Донецьку здали частину зброї.