Якщо сепаратисти не здадуть зброю, в них стрілятимуть - АП
Т.в.о заступника голови АП Андрій Сенченко закликає сепаратистів скласти зброю, бо в іншому разі правоохоронці дадуть наказ стріляти.
Про це Сенченко заявив в коментарі журналістам у вівторок у ВР.
За словами Сенченка, влада не має нічого проти мирного беззбройного протесту. Однак, за його словами, сепаратисти сконцентрували у себе велику кількість зброї, пише УП.
"Тим, хто був з бітами в руках, ми порекомендували не порушувати громадський порядок, скласти біти і піти працювати", - сказав він.
"Але по відношенню до терористів буде застосовуватися зброя, як це прийнято в усьому світі", - попередив він.
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"Якщо вони не складуть і не здадуть зброю, то спецпідрозділі отримають наказ стріляти", - зазначив Сенченко.
Раніше мер Донецька повідомив, що сепаратисти в Донецьку здали частину зброї.