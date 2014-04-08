Завтра сесія ПАРЄ розгляне українське питання - МЗС
Сесія Парламентської асамблеї Ради Європи 9 квітня буде розглядати українське питання.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні прес-клубу в. о. директора Департаменту міжнародних організацій МЗС України Андрій Бешта.
“Українське питання буде розглядатися завтра, ми очікуємо на підтримку цього органу”, - сказав він.
Крім того, за його словами, 10 квітня в рамках ПАРЄ розглядатиметься питання про позбавлення російської делегації повноважень.Читайте такожУкраїнське питання назвали питанням існування ПАРЄ
“Ми сподіваємося на позитивний розгляд цього питання, і це стане черговою оцінкою поведінки РФ на світовій арені”, - сказав Бешта.
Як повідомляв УНІАН, 7 квітня розпочалась весняна сесія ПАРЄ.
На сесії, що триватиме до 11 квітня, її члени планують обговорити запит щодо перегляду нинішніх повноважень делегації Російської федерації в ПАРЄ. Також на цій сесії може відбутися «термінове обговорення загроз, що існують для функціонування демократичних інституцій в Україні».