Завтра сесія ПАРЄ розгляне українське питання - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні прес-клубу в. о. директора Департаменту міжнародних організацій МЗС України Андрій Бешта.

“Українське питання буде розглядатися завтра, ми очікуємо на підтримку цього органу”, - сказав він.

Крім того, за його словами, 10 квітня в рамках ПАРЄ розглядатиметься питання про позбавлення російської делегації повноважень.Читайте такожУкраїнське питання назвали питанням існування ПАРЄ

“Ми сподіваємося на позитивний розгляд цього питання, і це стане черговою оцінкою поведінки РФ на світовій арені”, - сказав Бешта.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня розпочалась весняна сесія ПАРЄ.

На сесії, що триватиме до 11 квітня, її члени планують обговорити запит щодо перегляду нинішніх повноважень делегації Російської федерації в ПАРЄ. Також на цій сесії може відбутися «термінове обговорення загроз, що існують для функціонування демократичних інституцій в Україні».