Глава АП закликав сепаратистів скористатися останнім шансом уникнути покарання

Глава Адміністрації президента Сергій Пашинський нагадує сепаратистам, які захопили приміщення СБУ в Луганську, а також обласну раду в Донецьку, що сьогодні парламент посилив відповідальність за посягання на територіальну цілісність України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Пашинський заявив на брифінгу.

Він уточнив, що сьогодні парламент прийняв закон про боротьбу з тероризмом та сепаратизмом, що передбачає покарання за такі протиправні дії у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років.

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“На даний момент перший віце-прем'єр-міністр Віталій Ярема координує роботу правоохоронців в Донецьку, а голова СБУ Валентин Наливайченко в Луганську. Приміщення, захоплені терористами, заблоковані правоохоронними органами. Вчора було проведено заходи по переміщенню сил спеціального призначення у східні області України. Витоку зброї з цих будівель немає і враховуючи наше бажання уникнути кровопролиття, ми запропонували терористам скласти зброю і добровільно здатися. На даний момент операція продовжується і найближчим часом вона буде завершена”, - сказав Пашинський.

“Я ще раз звертаюся до людей, яких втягнули агенти іноземної держави в свою діяльність скласти зброю та залишити державні приміщення. Це їхній останній шанс уникнути покарання”, - сказав Пашинський.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 квітня, Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України» (реєстраційний номер 4524-1), якими посилила відповідальність за посягання на територіальну цілісність України, державну зраду та перешкоджання діям ЗСУ.