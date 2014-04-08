Шуфрич заперечує розкол у фракції ПР

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шуфрич сказав в інтерв'ю журналістам, коментуючи сьогоднішню заяву щодо створення в парламенті «групи Тігіпка», до якої увійшли ряд народних депутатів, обраних від Партії регіонів.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи йдеться про розкол у фракції і в партії, Шуфрич заявив: “Ні в якому випадку. Фракція залишиться чисельною”.

“Я зараз би не говорив ні про ніяку трагедію. Відбуваються процеси, які, на жаль, є природними в умовах, коли партія переходить в опозицію”, - додав депутат.

Шуфрич також зауважив, що “риторика з боку «групи Тігіпка» з самого початку дещо відрізнялася від позиції фракції Партії регіонів”.

Шуфрич підкреслив, що, “безумовно, що головною причиною цих процесів стало те, що партія підтримала одного з кандидатів у президенти (Михайла Добкіна — УНІАН)”.

“І зіграло роль те, що виключено Тігіпка, Бойка і Царьова зі складу Партії регіонів”, - додав Шуфрич.

На уточнююче запитання журналістів, чи підтримає він кандидатуру Добкіна як кандидата в президенти, Шуфрич зазначив, що на з'їзді за цю кандидатуру не голосував, бо в цей час спілкувався з журналістами.

При цьому депутат додав, що дотримається партійної дисципліни й агітуватиме за того кандидата, якого підтримав з'їзд партії.

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Як повідомляв УНІАН, 29 березня в ході другого етапу XIV з'їзду Партії регіонів за результатами праймеріз переміг екс-губернатор Харківщини Добкін. За його кандидатуру проголосували 315 делегатів з'їзду. Кандидатуру Тігіпка підтримали 35 делегатів, Юрія Бойка - 15, Олега Царьова - 1 делегат.

Також Тігіпко звинуватив Бориса Колеснікова в одноосібному рішенні виключити з партії голів семи облпарторганізації та Київської міської.

«Це ціна відмови від підтримки кандидата Добкіна», - заявив він і кваліфікував це як «початок репресій в Партії регіонів».

На його переконання, «новоявлені керівники, які представляють одне фінансово-промислове угруповання і один регіон, намагаються нав'язати свою волю іншим партійцям з усієї України».

Сьогодні, 8 квітня, у прес-службі Тігіпка повідомили, що 14 депутатів заявили про вихід з Партії регіонів і фракції Партії регіонів у Верховній Раді та створення нової опозиційної до чинної влади депутатської групи.

У повідомленні наголошувалося, що «у той момент, коли партії необхідні очищення і перезавантаження, певні партійні лідери знову пішли старим шляхом кулуарних угод. Владу в партії захопили люди, які не готові визнавати помилки, визнавати необхідність змін, прислухатися до іншої точки зору, ставити інтереси виборців вище своїх власних. Партія продовжує залишатися закритим акціонерним товариством, метою якого є отримання прибутку для певних фінансово-промислових груп».