Тігіпко та 13 депутатів, які покинули фракцію ПР, оголосили про створення "опозиційної" групи

14 депутатів, серед яких Сергій Дунаєв, Юлій Іоффе, Юрій Мірошниченко, Сергій Тігіпко, Світлана Фабрикант, Юлія Льовочкіна, Олег Шаблатович, Василь Поляков, Андрій Пінчук, Геннадій Федоряк, Артем Семенюк, Олександр Нечаєв, Анатолій Гіршфельд, Ірина Горіна, заявили про вихід з Партії регіонів і фракції Партії регіонів у Верховній Раді та створення нової опозиційної до чинної влади депутатської групи.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі народного депутата Сергія Тігіпка.

У повідомленні йдеться, що «з моменту зміни керівництва Верховної Ради і формування нового Кабміну керівництво партії пливе за течією, не визначивши чітко свою подальшу позицію, не виробивши механізми, завдяки яким буде відстоювати інтереси виборців - а це мільйони жителів України, які довірили Партії регіонів представляти їх у вищому законодавчому органі країни».

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Також зазначається, що «на даний момент у Партії регіонів немає ні стратегії, ні тактики, ні чіткої позиції щодо ситуації в країні, щодо дій нинішнього уряду, щодо зовнішньої політики України».

У заяві наголошується, що «у той момент, коли партії необхідні очищення і перезавантаження, певні партійні лідери знову пішли старим шляхом кулуарних угод. Владу в партії захопили люди, які не готові визнавати помилки, визнавати необхідність змін, прислухатися до іншої точки зору, ставити інтереси виборців вище своїх власних. Партія продовжує залишатися закритим акціонерним товариством, метою якого є отримання прибутку для певних фінансово-промислових груп».

14 народних обранців не можуть далі миритися з такою ситуацією і заявляють про вихід з Партії регіонів і фракції Партії регіонів у Верховній Раді, а також про створення опозиційної до чинної влади депутатської групи.

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«Перед собою ми ставимо такі принципові завдання: забезпечення єдності України; економічні реформи, спрямовані на підтримку вітчизняного виробника; проведення адміністративно-територіальної реформи; децентралізація бюджету; розширення повноважень органів місцевого самоврядування; надання російській мові статусу другої державної», - наголошується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня в ході другого етапу XIV з'їзду Партії регіонів за результатами праймеріз переміг екс-губернатор Харківщини Михайло Добкін. За його кандидатуру проголосували 315 делегатів з'їзду. Кандидатуру Тігіпка підтримали 35 делегатів, Юрія Бойка - 15, Олега Царьова - 1 делегат.

Також Тігіпко звинуватив Бориса Колеснікова в одноосібному рішенні виключити з партії голів семи облпарторганізації та Київської міської.

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«Це ціна відмови від підтримки кандидата Добкіна», - заявив він і кваліфікував це як «початок репресій в Партії регіонів».

На його переконання, «новоявлені керівники, які представляють одне фінансово-промислове угруповання і один регіон, намагаються нав'язати свою волю іншим партійцям з усієї України».

4 квітня на сайті Партії регіонів з'явилося повідомлення про те, що президія Політради дійшла висновку про необхідність припинити повноваження керівників 7 обласних парторганізацій, в тому числі й Київської міської.