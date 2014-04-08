МЗС обурене нахабністю Москви і прогнозує другий етап окупації України

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Міністерства закордонних справ України щодо втручання Росії у внутрішні справи України.

Як наголошується в заяві, «до здійснення провокацій залучені угруповання, які керуються російськими спецслужбами».

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У МЗС наголосили, що «агресивні дії, що ставлять під загрозу життя і безпеку українських громадян, активізація сепаратистських сил та участь у протиправних діях громадян Росії свідчать про намір здійснити другий етап окупації України».

У заяві підкреслюється, що «диверсійна робота супроводжується масштабною пропагандистською кампанією, яка цинічно спотворює факти, застосовує шантаж і погрози, поширює відверту неправду та має на меті виправдати втручання у внутрішні справи України». «Ескалація становища мала призвести до кровопролиття та силового протистояння. Цей привід планувалося використати для подальшої агресії. Підірвати спокій мала й маячня про появу «американських спецназівців» для подолання дій заколотників. Ці спекуляції свідчать про глибоко уражений спецопераціями спосіб мислення російської агентури», - зазначили в МЗС України і зауважили: «Сьогодні ситуацію стабілізовано».

У МЗС констатували, що правопорядок на сході та півдні України забезпечується силами українських правоохоронних органів, які жорстко і в рамках закону діятимуть проти будь-яких антидержавних і антинародних замахів: «Розвиток подій знаходиться під контролем».

«Українські громадяни не піддалися на провокації. Наш народ не приймає і не прийме ідей сепаратизму та фашизму, які активно поширюють провокатори з російськими спецслужб. Ідея т.зв. «федералізації» України, нав’язувана Москвою, належить до цього ж числа спеціальних розробок. Йдеться не про федералізацію, а про «паралізацію» нашої держави, її економіки та можливостей наших громадян», - наголошується у заяві МЗС.

У документі підкреслюється, що «фундаментальною позицією уряду України є захист усіх демократичних прав і свобод людини, розвитку справжнього діалогу національного порозуміння в країні та надання всім співвітчизникам вичерпних і реальних можливостей місцевого самоврядування, що дозволять кожному мешканцеві України бути господарем рідної держави». «В Україні слід змінити не формальний устрій, а реальну суть розподілу влади. Така перспектива викликає занепокоєння всіх імперських тоталітарних сил, які остерігаються появи в Україні успішної альтернативи керованій псевдо-демократії», - зауважили в МЗС і додали, що «російський шовінізм не цікавлять права жодної людини, включно з реальними потребами самого російського народу, чиє складне економічне, соціальне та демографічне становище викликає справедливе міжнародне занепокоєння та тривогу». При цьому в МЗС зауважили, що «важкі внутрішні проблеми Росії повинні отверезити агресора».

Відтак, йдеться далі в заяві, «Україна вимагає від Російської Федерації негайно припинити втручання у внутрішні справи України та виконати публічні зобов’язання про деескалацію ситуації».

«Україна готова до міжнародного врегулювання та діалогу в тих форматах, які здатні забезпечити практичні результати в чітко визначеній часовій перспективі», - підкреслили в МЗС і наголосили, що «питання, які належать до суверенного права українського народу здійснювати власну внутрішню і зовнішню політику, не можуть бути предметом переговорів».

МЗС України застерігає російську сторону «від нав’язливих спроб вигадати для України свою Конституцію». «Ці наміри не мають нічого спільного з інтересами наших громадян. Вони відображують план окупації та застою», - переконані в МЗС.

«Принциповими елементами врегулювання мають стати припинення агресивних дій, риторики і підривної діяльності Російської Федерації проти нашої держави, відмова Росії від завойовницьких планів, що становлять пряму загрозу для всіх держав-сусідів та міжнародного миру і безпеки, відведення підрозділів збройних сил Росії від українських кордонів та з Автономної Республіки Крим», - підкреслюється в заяві МЗС.

У документі зазначається, що «Україна вітає масштабну світову солідарність на захист свого суверенітету, територіальної цілісності і непорушності кордонів». «Нашими спільними силами має керувати впевненість та тверда готовність повернути Росію до цивілізованого поля відносин, права і співіснування держав», - зауважує МЗС у своїй заяві.