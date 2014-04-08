Передача повноважень на місця розпочнеться з 2015 року - Віце-прем'єр

При цьому законодавча база для адміністративної реформи має бути підготовлена до кінця 2014 року, заявив на брифінгу віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«У 2014 році ми маємоі завершити всю законодавчу роботу, і з 2015 року почати зміни, провести вибори місцевої влади вже на новій основі за новою системою», - сказав Гройман.

Він нагадав, що Кабінет міністрів вже затвердив концепцію розвитку місцевого самоврядування, що передбачає створення виконавчих комітетів на рівні областей і районів. І тепер треба внести необхідні зміни до Конституції. «Потрібно внести зміни до Конституції. Ми постійно займаємося законодавством - з експертами і консультантами. Всі зміни практично вже напрацьовані», - сказав Гройсман.

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Як повідомляв УНІАН, реформа місцевого самоврядування почалася в березні 2014 року, коли в уряді була представлена концепція змін із децентралізації влади і розширення повноважень місцевого самоврядування. В рамках реформи регіонам буде надано більше можливостей ухвалювати рішення на місцевому рівні, управляти охороною здоров'я, комунальним господарством, освітою, гуманітарною сферою тощо. Планується сформувати пакет інструментів фінансового характеру, які дозволять регіонам заробляти гроші та частину з них залишати на місцях. У квітні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк запропонував уряду пропрацювати в рамках реформи місцевого самоврядування рішення про надання регіонам права самостійно встановлювати регіональні податки і залишати на місцях частину податку на прибуток, який сьогодні повністю перераховується до державного бюджету.