США заявляють про «проплаченість» сепаратистів і загрожують Путіну новими санкціями

Також у Білому домі заявили про те, що володіють переконливими доказами того, що проросійські демонстрації в регіоні були проплачені.

Як повідомляє «Голос Америки», про це 7 квітня на брифінгу в Білому домі повідомив його представник Джей Карні.

«Якщо Росія буде просуватися на схід України, відкрито або приховано, це призведе до дуже сильної ескалації конфлікту. Ми закликаємо президента Путіна і його уряд припинити спроби дестабілізувати ситуацію в Україні, а також закликаємо не продовжувати військову інтервенцію», - сказав Карні.

Карні також зазначив, що США готові ввести додаткові санкції.

«Ми дуже стурбовані тим, що відбувається, і ми чітко визначили нашу позицію: Росія не повинна вчиняти дій, далі порушують територіальну цілісність або суверенітет України, оскільки за цим можуть послідувати наслідки», - заявив він.

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Як повідомлялося, 7 квітня держсекретар США Джон Керрі у телефонній розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим сказав, що «Вашингтон з великим занепокоєнням стежить за подіями у східній Україні». Держсекретар попередив, що «будь-які подальші кроки Москви у бік дестабілізації України» спричинять подальші санкції.

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Керрі закликав Росію публічно «дезавуювати діяльність сепаратистів, диверсантів і провокаторів».