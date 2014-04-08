ПАРЄ рекомендує Україні провести дострокові парламентські вибори
Парламентська Асамблея Ради Європи підготувала проект резолюції, в якому міститься заклик до України щодо проведення дострокових парламентських виборів.
Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це йдеться в проекті резолюції, який ПАРЄ буде голосувати завтра, 9 квітня, під час сесії у Страсбурзі.
"Для того, аби гарантувати максимальне представництво Верховної Ради, що призведе до більшої єдності та стабільності в країні, треба провести найближчим часом, якщо дозволять технічні можливості, дострокові парламентські вибори", - йдеться у проекті резолюції з українського питання.
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Проект пояснює, що в результаті політичних подій в Україні останнього часу, багато груп населення мають побоювання, що їхні інтереси або не представлені, або представлені недостатньо у Верховній Раді та в центральному уряді у Києві.
Як відомо, вибори до Верховної Ради України мають відбутися восени 2017 року, а дострокові президентські вибори заплановані на 25 травня цього року.