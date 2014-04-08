У Луганську терористи, що замінували будівлю СБУ, готуються до штурму

Як передає кореспондент УНІАН, активісти оголошують присутнім, що штурм будівлі намічено на сьогодні. Людей просять не розходитися і надавати підтримку.

Укріплювальні споруди, розташовані навколо УСБУ, відучора виросли у кілька разів.

Барикади будуються із сміття, підручних засобів, шин, огорож. Також мітингувальники завантажують пісок, привезений машиною, у мішки і укріплюють захисні споруди.

З боку транспортної зупинки «Донбас» живим ланцюгом стоять жінки з іконами, перешкоджаючи проїзду силовиків. Біля барикад видно пляшки з вигляду схожі на коктейлі Молотова. Розгорнено польову кухню.

Загалом активних мітингувальників близько тисячі, а в парку навпроти СБУ, ще близько тисячі просто глядачів. Є діти і жінки.

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Луганську сепаратисти захопили будівлю УСБУ і збройовий склад, який розміщується в управлінні. Під час штурму були вибиті вхідні двері в будівлі, камінням розбито вікна, мітингувальникам вдалося увірватися всередину управління і встановити на козирку будівлі прапор Російської Федерації. Під час штурму УСБУ постраждало 9 осіб. Того ж дня голова Луганської облдержадміністрації Михайло Болотських і начальник Луганського обласного ГУ МВС Володимир Гуславський провели із захоплювачами будівлі переговори, після яких було звільнено з-під варти 6 проросійських активістів, затриманих за сепаратизм.

Наразі будівля залишається захопленою сепаратистами.