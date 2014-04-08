У Луганську сепаратисти біля СБУ заявляють, що "їм залишилося протриматися всього добу"

Як передає кореспондент УНІАН, за словами активіста з числа тих, хто захопив будівлі, їх дружинам почали надходити дзвінки з боку силовиків з проханням вплинути на своїх чоловіків, щоб вони склали зброю. В обмін на це обіцяють залишити їх живими.

Також за словами активіста, їм пообіцяли амністію, якщо вони вийдуть з будівлі.

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«Ми вийдемо з будівлі тільки в тому випадку, якщо виконають наші вимоги: Донбас у складі України, але вільний, референдум і повна амністія усіх «беркутят», - заявив активіст.

На цю вимогу силовики заявили, що через півгодини розпочнеться штурм. Як заявляють активісти, ці півгодини вже давно пройшли. Штурм не розпочався.

«Ми тут стоятимемо до кінця. Луганці-городяни не розходьтеся, підтримуйте. Разом ми сила», - сказали виступаючі.

Також у мікрофон закликають усіх чоловіків брати активну участь в мітингу, брати активну участь в укріпленні барикад, а не відстоюватися за спинами своїх дружин».

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня у Луганську сепаратисти захопили будівлю УСБУ і збройовий склад, що знаходиться в управлінні. Під час штурму були вибиті вхідні двері в будівлі, розбиті вікна, мітингувальникам вдалося увірватися всередину управління і встановити на козирку будівлі прапор Російської Федерації. Під час штурму УСБУ постраждали 9 осіб. Того самого дня голова Луганської облдержадміністрації Михайло Болотських, начальник Луганського обласного ГУ МВС Володимир Гуславський провели з тими, хто захопив будівлю, переговори, після яких були звільнені з-під варти 6 проросійських активістів, затриманих за сепаратизм.

8 квітня Антитерористична група Служби безпеки України, яка здійснює заходи зі звільнення захопленої членами радикальної організації адміністративної будівлі Управління СБУ в Луганську, встановила, що зловмисники замінували приміщення.

Наголошується, що, погрожуючи зброєю і вибухівкою, сепаратисти насильно утримують близько 60 громадян, не дають людям залишити приміщення і повернутися додому.

На даний момент будівля залишається захопленою сепаратистами.