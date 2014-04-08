Аваков: Українське суспільство як ніколи хоче зближення з НАТО





Як повідомляє УЗГ МВС України, за словами Міністра внутрішніх справ України, зустріч відбувається у той момент, коли українське суспільство як ніколи хоче зближення з НАТО, коли необхідно переходити від слів до справи.

«Ті реальні кроки, які ми робимо, будуючи наш діалог, мають привести до якихось відчутних результатів у найближчому майбутньому», – підкреслив глава МВС.

Аваков також зазначив, що останні приклади агресії та сепаратистських дій Російської Федерації дають багато інформації, в тому числі – і для жителів сходу України, для того, щоб робити вибір моделі захисту та оборони.

За словами Авакова, він добре розуміє сьогоднішню ситуацію у взаємовідносинах України і НАТО, тож ясно усвідомлює, що сьогодні НАТО не готове обговорювати перспективи України в цій організації. Проте якщо такі перспективи є, то говорити про них треба саме зараз.

«Ці переговори безумовно мають бути на найвищому рівні. Нам належить робити все, щоб бути до цього готовим, мати комунікацію та виконувати всі програми, які в нас намічені, і які достатньо важливі», – підкреслив міністр.

За словами директора офісу НАТО в Україні Марчіна Кожіела, країни-члени НАТО об’єднані у своєму засудженні військової інтервенції Росії в Україну та порушення її суверенітету і територіальної цілісності.

«Мета нашої сьогоднішньої зустрічі – подвійна: довідатися стратегічну оцінку тієї ситуації, яка відбувається на території України, та шляхи її вирішення. По-друге, Міністерство внутрішніх справ було активним партнером НАТО. Сьогодні висока політична динаміка і такий важливий момент, тож нам треба робити все, щоб розширити практичне співробітництво у секторі безпеки», – зазначив представник НАТО в Україні.

Учасники зустрічі обговорили перспективи України на шляху до членства у європейській системі безпеки.