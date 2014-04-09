Канада висилає російського дипломата

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на канадське видання "Оттава Сітізен".

За даними видання, він є одним з трьох співробітників військового аташе при посольстві РФ в Канаді.

При цьому газета зазначає, що не ясно чи його відкликання пов'язане з подіями на Україні чи через недавній інцидент з російським дипломатом Андрієм Горобцем, який отримав ножові поранення в результаті нападу резервістів Збройних сил Канади Кевіна Мартіна 14 березня у фойє житлового будинку, де проживають працівники посольства РФ в Канаді.

Як вже повідомлялося, в березні Оттава зажадала від'їзду дев'яти російських військовослужбовців, які перебували в Канаді по лінії двостороннього військового співробітництва у зв'язку з входженням Криму до Росії.

За даними видання, Ю.Безлер працював у посольстві РФ в Канаді менше року.

У березні Канада ввела санкції відносно семи російських і трьох кримських посадовців, які "несуть політичну відповідальність за кризу" в Україні.

Санкції передбачають заборону на в'їзд на територію Канади і заморожування активів цих чиновників.