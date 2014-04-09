Кабмін сьогодні розгляне посилення відповідальності за порушення виборчих прав громадян

Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 9 квітня, розгляне проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за порушення виборчих прав громадян).

Про це повідомляється в порядку денному засідання. Також уряд має намір внести зміни до статуту НАК "Нафтогаз України". Крім того, Кабмін планує розглянути низку розпоряджень.

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