До 5.00 ранку сепаратисти отримували запити на організацію «коридору» для військ РФ - експерт

Про це у своєму Facebook написав координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

За його словами, упродовж ночі на 9 квітня у східних регіонах України зберігалася напружена ситуація.

«За нашими даними, російські війська в 200-км прикордонній зоні зробили перегрупування. Проте безпосередніх спроб перетнути державний кордон частинами і підрозділами армії РФ зафіксовано не було», - написав Тимчук.Читайте такожАнтитерористична операція триває, все вирішиться у найближчі 48 годин - Аваков

За його словами, «до 05.00 ранку сепаратисти одержували запити на організацію «коридору» на держкордоні. Сценарій зводився до того, що групи сепаратистів повинні були нейтралізувати наші прикордонні наряди на одному з путівців у Луганській області і відстежувати переміщення українських військ поблизу кордону. Забезпечивши, таким чином, безперешкодний прохід підрозділів російських військ на українську територію. З тим, щоб потім російські військові прийшли на допомогу сепаратистам, що захопили адмінбудівлі у містах східної України (варіант «зелених чоловічків»)».

Тимчук зазначає, що вторгнення у вигляді «повноцінного» наступу російських військ не планувалося.

Українські прикордонники вжили заходів з посилення охорони держкордону. У прикордонні райони заздалегідь були передислоковані і частини Збройних сил України.Читайте такожНАТО: Росія може почати вторгнення в Україну через 3-5 днів

«На даний момент запланований російською стороною сценарій не реалізований. Проте це не означає, що супротивник не спробує реалізувати його знову. Ми відстежуємо ситуацію», - написав Тимчук.