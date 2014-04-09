Рада не збирається сьогодні розглядати законопроекти про люстрацію та проти корупції

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували лише 162 із 292 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Не голосували у повному складі фракції Партії регоінів і КПУ, із фракції “Батьківщина” проголосували 69 народних депутатів, з “УДАРу” - 25, із групи “Економічний розвиток” - 4, із групи “Суверенна європейська Україна” - 9, із фракції “Свобода” - 31, позафракційних - 24.

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Голова Верховної Ради Олександр Турчинов, коментуючи це голосування, сказав: “Я дякую членам коаліції за підтримку пропозиції, яка провалена”.

Також Рада не підтримала включення до порядку денного законопроектів, які стосуються проведення люстрації в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували лише 177 народних депутатів.

Крім того, ВР не підтримала включення до порядку денного законопроекту, яким передбачається посилення відповідальності за посягання на територіальну цілісність та недоторканість України.

«За» проголосували лише 208 народних депутатів.

Також лише під час другого голосування було включено до порядку денного ВР законопроект щодо внесення змін до законодавства для виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України.

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Крім того, депутати відмовляються включати до порядку денного законопроекти, які стосуються боротьби з корупцією.

В основному не голосують депутати від Партії регіонів, КПУ і майже у повному складі група “Економічний розвиток”.

Як відомо, 8 квітня парламент також не проголосував за включення до порядку денного пакета законопроектів. Після цього ВР вирішила голосувати за включення до порядку денного кожного законопроекта окремо.