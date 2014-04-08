Міліція залишила Донецьку ОДА сепаратистам

Біля будівлі немає жодного співробітника міліції, немає правоохоронців і всередині будівлі. Там, де раніше стояли солдати внутрішніх військ, зараз зведені барикади з покришок, мішків з піском, столів, колючого дроту, поламаних карнизів та інших підручних матеріалів, повідомляє Остров.

Мітингувальники в масках, які охороняють підходи до будівлі, розбиті по десяткам. Часто вони групуються за територіальною ознакою.

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Вчора з будівлі мітингувальники в масках і з битами виносили системні блоки, загорнуті в мішковину. При цьому одна з жінок-мітингувальників намагалася їх зупинити.