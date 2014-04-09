Сепаратисти хочуть затвердити нову Конституцію Криму 11 квітня

Самопроголошений парламент Республіки Крим (РК) має намір на позачерговому засіданні 11 квітня затвердити Конституцію РК як суб'єкта Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-служба кримського парламенту з посиланням на слова голови нелегітимної Держради Володимира Константинова.

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"Використовуючи свої повноваження, я скликаю позачергове засідання Державної ради із затвердження Конституції Республіки Крим як суб'єкта Російської Федерації. Це – історичне засідання", - сказав Константинов на засіданні президії Держради у середу.

Він закликав усіх депутатів держради бути присутніми на сесії 11 квітня. "Ніякі питання не можуть бути важливіше за це", - зазначив Константинов.

Він повідомив також, що 9 квітня відбудеться підсумкове засідання конституційної комісії з підготовки проекту Конституції РК. "Сьогодні ми завершуємо основні консультації. Напрацьована найпотужніша база, яка, я в цьому абсолютно переконаний, дасть найпотужніший поштовх у розвитку Республіки Крим і кримського суспільства", - цитує Константинова прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, президія Держради 21 березня створила комісію з підготовки проекту Конституції регіону.

Перша Конституція в новітній історії Криму була ухвалена 6 травня 1992 року. Республіка мала верховне право стосовно природних багатств, матеріальних, культурних, духовних цінностей; згідно з Конституцією, в особі її державних органів республіка здійснювала на своїй території всі повноваження, за винятком тих, які вона добровільно делегувала Україні.

У березні 1995 року Верховна Рада України скасувала Конституцію Республіки Крим, пост президента Криму, і у травні 1996 року ухвалила закон "Про Конституцію Автономної Республіки Крим", згідно з яким Крим був Автономною Республікою у складі України.

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1 листопада 1995 року була ухвалена чергова Конституція Автономної Республіки Крим (затверджена Верховною Радою України в квітні 1996 року, за винятком преамбули, деяких частин і назв: "громадянин Республіки Крим", "народ Криму", "Республіка Крим"). Конституцією 1995 року Верховна Рада АРК була проголошена законодавчим органом, нею був визначений і порядок виборів депутатів ВР АРК. Оскільки ці норми суперечили нормам Конституції України, виникла необхідність визначення статусу Автономної Республіки Крим, що і було зроблено ухваленням Конституції АРК у 1998 році.