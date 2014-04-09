Уряд підтримав поетапне збільшення зарплат прикордонникам, нацгвардії та правоохоронцям

"За ініціативи Міністра внутрішніх справ України, на засіданні Кабінету Міністрів було розглянуто питання про поетапне збільшення грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовцям Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Уряд підтримав ініціативу Арсена Авакова прийняв відповідну Постанову. Поетапне збільшення відбудеться шляхом встановлення щомісячної грошової винагороди", - йдеться у повідомленні прес-служби МВС.