Всі закордонні рахунки й активи депутатів Держдуми закриті - комісія

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на голову думської комісії з контролю за достовірністю відомостей про доходи Миколи Ковальова (фракція більшості ЄР (Єдиної Росії - ред.).

Він уточнив за підсумками засідання комісії, що декларації здали всі 449 депутатів, а 450-е крісло в Держдумі зараз вакантне. За словами голови комісії, всі відомості будуть опубліковані на офіційному сайті палати до 21 квітня.

Читайте такожПід нові санкції від ЄС може потрапити майже все керівництво Росії - ЗМІ"Всі депутати відзвітували в строк... законом заборонено володіння закордонними активами і управління ними. Про це всі депутати відзвітували і закрили", - сказав Ковальов журналістам.

У травні 2013 року Путін підписав закон, що забороняє депутатам і чиновникам, їхнім чоловікам або дружинам і неповнолітнім дітям володіти активами і рахунками за кордоном. При цьому закон дозволяє володіти закордонною нерухомістю, але її треба декларувати.