Рада проголосувала за закон Януковича, який дозволяє забудовувати ліси і вирубувати заповідники
Верховна Рада 9 квітня ухвалила закон, яким змінюються або ліквідовуються процедури надання дозволів на більшість видів діяльності, які впливають на довкілля.
За відповідне рішення проголосувало 270 народних депутатів.
Як повідомляє прес-служба "Національного екологічного центру України", закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру" спрощує процедуру вирубки заповідників та забудови лісів.
Суб’єктом подання законопроекту є екс-президент Віктор Янукович.
Законом, зокрема, внесено зміни до низки законодавчих актів України (всього 37 найменувань), згідно з якими скорочено кількість документів дозвільного характеру, передбачених у спеціальних законодавчих актах та включених до Переліку документів дозвільного характеру.
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Серед іншого — законопроект дозволяє проводити санітарні рубки в природних заповідниках, не погоджуючи їх із Міністерством екології та природних ресурсів України.
Відповідні зміни внесені до статті 16 Закону "Про природно-заповідний фонд України".