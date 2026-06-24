У Кремлі спробували виправдатися через українські удари по Росії

Пєсков каже, нібито російські військові просуваються по всьому фронту.

У Кремлі заявили, що ситуація для України на лінії бойового зіткнення нібито "погіршується з кожним днем", тому, мовляв, Київ "огризається як може".

Так речник російського президента Дмитро Пєсков прокоментував українські удари по території Росії. Його слова передали російські пропагандистські ЗМІ.

"Динаміка очевидна: наші військові просуваються по всьому фронту. І в певний час почнуться вже незворотні процеси для "київського режиму"", – сказал Пєсков.

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Коментуючи удари по російській території, прессекретар заявив, що Київ Україна "огризається як може". Наслідки ж таких ударів, запевнив він, Москва намагається мінімізувати, і цим нібито цілодобово займаються російські військові та інші відомства.

Також він черговий раз заговорив про ядерну зброю, яка, за його словами, "оберігає зараз світ від глобальної війн".

"Власне, крім ядерного стримування у нас нічого не лишилось у світі... Все ж ядерне стримування діє. Ми розуміємо це в Російській Федерації однозначно, і наразі це є наріжним каменем міжнародної безпеки", - додав Пєсков.

Українські удари по РФ і окупованих територіях

Як повідомляв раніше УНІАН, у ніч на 18 червня українські дрони уразили Московський нафтопереробний завод. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи цю масовану атаку, зазначив, що це "цілком справедлива відповідь на російські удари по наших містах і громадах та ще один важливий результат роботи наших воїнів по об’єктах, які забезпечують російську воєнну машину".

Також нещодавно Сили оборони повністю знищили залізничний міст через Північнокримський канал поблизу села Роздольне у Криму. Внаслідок удару дронів, за даними військових, зруйноване залізничне полотно, а також відбувся обвал одного із прогонів.

Крім того, в ніч на 24 червня дрони масовано вдарили по Криму, в результаті чого Севастополь занурився у блекаут. Призначений Росією "губернатор" міста Михайло Развожаєв підтвердив атаку безпілотників на енергетичну інфраструктуру. Ймовірно, головною ціллю атаки стала Балаклавська теплоелектростанція – один із ключових об'єктів енергосистеми Криму.

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