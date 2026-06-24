'Укрпошта' може стати банком за однієї умови: в НБУ прокоментували конфлікт зі Смілянським

Заступник голови Національного банку України Дмитро Олійник повідомив, що фінансовий напрям "Укрпошти" доцільно передати окремій юридичній особі, яка могла б звернутися до регулятора по ліцензію, пише "Інтерфакс-Україна".
За його словами, Нацбанк готовий консультувати Міністерство розвитку громад та територій України щодо структури такого бізнесу.
"Ця компанія, за моїми відчуттями, за дев'ять місяців може дійсно отримати ліцензію з фінансової інклюзії, якщо буде діяти в межах законодавства", – зазначив Олійник.
Він також вказав, що регулятор не ухвалював і не міг ухвалювати жодних рішень щодо видачі або відмови у видачі банківської ліцензії "Укрпошті", оскільки компанія не подавала повного офіційного пакета документів, необхідного для розгляду такого питання.
У Нацбанку також заперечили будь-які твердження про особистий характер рішення щодо генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського. В НБУ зазначили, що рішення стало результатом "кількарічного нагляду, перевірок, співбесід із членами наглядової ради та консультацій із профільним міністерством".
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В Національному банку України заявили, що гендиректор "Укрпошти" Ігорь Смілянський не відповідає вимогам щодо професійної придатності. В НБУ вимагали відсторонення Смілянського від керівництва компанії. Тоді ж регулятор також оштрафував "Укрпошту" в розмірі понад 2,5 мільйона гривень за порушення вимог законодавства України.
У свою чергу, гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський відреагував на рішення НБУ щодо його звільнення і заявив, що рішення Нацбанку про його невідповідність вимогам професійної придатності є "спробою поставити на паузу створення поштового банку".
Ще в лютому повідомлялося, що поштовий оператор хоче видавати кредити пенсіонерам. Так, після запуску власного банку "Укрпошти" пенсіонери зможуть отримувати короткострокові кредити.