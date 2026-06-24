'Укрпошта' може стати банком за однієї умови: в НБУ прокоментували конфлікт зі Смілянським

В НБУ заперечили твердження про особистий характер рішення щодо невідповідності Смілянського посаді гендиректора "Укрпошти".

Заступник голови Національного банку України Дмитро Олійник повідомив, що фінансовий напрям "Укрпошти" доцільно передати окремій юридичній особі, яка могла б звернутися до регулятора по ліцензію, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Нацбанк готовий консультувати Міністерство розвитку громад та територій України щодо структури такого бізнесу.

"Ця компанія, за моїми відчуттями, за дев'ять місяців може дійсно отримати ліцензію з фінансової інклюзії, якщо буде діяти в межах законодавства", – зазначив Олійник.

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Він також вказав, що регулятор не ухвалював і не міг ухвалювати жодних рішень щодо видачі або відмови у видачі банківської ліцензії "Укрпошті", оскільки компанія не подавала повного офіційного пакета документів, необхідного для розгляду такого питання.

У Нацбанку також заперечили будь-які твердження про особистий характер рішення щодо генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського. В НБУ зазначили, що рішення стало результатом "кількарічного нагляду, перевірок, співбесід із членами наглядової ради та консультацій із профільним міністерством".

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В Національному банку України заявили, що гендиректор "Укрпошти" Ігорь Смілянський не відповідає вимогам щодо професійної придатності. В НБУ вимагали відсторонення Смілянського від керівництва компанії. Тоді ж регулятор також оштрафував "Укрпошту" в розмірі понад 2,5 мільйона гривень за порушення вимог законодавства України.

У свою чергу, гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський відреагував на рішення НБУ щодо його звільнення і заявив, що рішення Нацбанку про його невідповідність вимогам професійної придатності є "спробою поставити на паузу створення поштового банку".

Ще в лютому повідомлялося, що поштовий оператор хоче видавати кредити пенсіонерам. Так, після запуску власного банку "Укрпошти" пенсіонери зможуть отримувати короткострокові кредити.

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