Польські компанії хочуть заробити на відновленні України, попри погіршення відносин, – ЗМІ

Місцевий бізнес планує взяти активну участь у відбудові України.

Конференція з питань відбудови України, яка розпочинається у четвер, 25 червня, у Гданську та яку цього року приймає Польща, мала дати відповіді на питання щодо готовності місцевих компаній та влади у Варшаві брати участь у відбудові України. Однак відсутність президента України Володимира Зеленського применшує значимість події, пише польське видання Interia.pl.

До цього польський президент Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення Зеленського ордена Білого Орла через присвоєння одному з підрозділів Збройних сил України звання "Героїв УПА". Це спричинило найбільшу суперечку між двома країнами за останні років.

У попередні роки Конференція з питань відбудови України проводилася в Римі, Берліні, Лондоні та Лугано. Президент України був присутній на всіх цих заходах. Цього разу його замінить прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, що було сприйнято в Польщі як образа.

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Прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив 23 червня, що обидві сторони конфлікту прийняли рішення, які "не служать польській безпеці та польським інтересам". За його словами, Варшава підготувала 200 угод і контрактів щодо спільних підприємств та спільного бізнесу після закінчення війни. Він підрахував, що на кону сотні мільярдів доларів.

Польський бізнес і Україна

Польські компанії сподіваються взяти участь у відбудові України після завершення війни. Окрім будівельного сектору, найбільший потенціал мають місцеві компанії в енергетичному, фінансовому, логістичному та страховому секторах. Також це галузі торгівлі, переробної та харчової промисловості.

За оцінками Світового банку, до кінця 2025 року витрати на відбудову України протягом наступного десятиліття сягнули майже 588 мільярдів доларів. Найбільші потреби зосереджені в: житловому секторі (майже 81 мільярд євро), транспорті (приблизно 75 мільярдів євро), енергетиці та гірничодобувній промисловості (приблизно 66 мільярдів євро), торгівлі та промисловості (понад 62 мільярди євро) та сільському господарстві (понад 53 мільярди євро).

Поки що сукупна вартість польських інвестицій в Україну на кінець 2023 року досягла 780 мільйонів доларів. Це становило 2,6% прямих іноземних інвестицій у країну, що ставить Польщу лише на 10-е місце серед іноземних інвесторів.

Водночас з початку війни в Україні було створено 300 компаній з польським капіталом. За цим показником Польща займає вже третє місце. Значення України як торговельного партнера для Польщі зростає – Київ є сьомим за величиною напрямком експорту Варшави.

Польські компанії вже аналізують можливі сценарії та готуються до майбутньої участі у відбудові України, попри політичні конфлікти. Окрема увага зосереджена на реконструкції дорожньої та залізничної інфраструктури, проектах в енергетичному та гідротехнічному секторах, а також інвестиціях подвійного призначення, тобто тих, що служать як цивільним, так і військовим цілям.

Одним із найважливіших викликів поляки називають гарантії платежів за виконані роботи та передбачуваність правового середовища. І констатують, що компанії з таких країн, як Німеччина та Фінляндія, можуть розраховувати на сильну підтримку своїх урядів у цьому відношенні – тоді як Польщі досі бракує подібного. Міжурядової угоди між Польщею та Україною, що визначала б правову базу, безпеку платежів та правила вирішення спорів, поки немає.

Польський бізнес також дедалі більше стурбований ескалацією конфлікту між Варшавою та Києвом.

Україна та Польща – головні новини

Минулого року Польща увійшла до топ-20 країн з найбільш потужними економіками в світі. До цього моменту українці, що тимчасово опинилися в Польщі, сформували для країни близько 82 мільярдів доларів ВВП.

Колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський заявив, що якщо країну покинуть 1,5 мільйона українців, які зараз проживають тут, полякам залишилося б лише шкодувати самих себе.

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