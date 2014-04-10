Турчинов: Якщо сепаратисти здадуть зброю і звільнять адмінбудівлі - їх не переслідуватимуть

В.о. президента, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов заявив, що готовий підписати указ щодо непорушення кримінальних справ стосовно людей, які захоплювали приміщення у східних областях, якщо ці особи здадуть зброю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав у своєму виступі у парламенті.

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“Якщо люди складають зброю і звільняють адміністративні приміщення, нам не треба приймати закони про амністію, ми гарантуємо, що не буде ніяких кримінальних розслідувань проти людей, які покладуть зброю і покинуть приміщення”, - сказав він.

Турчинов наголосив, що готовий оформити цю заяву указом президента.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму РФ не полишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

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6-7 квітня в Луганську, Харкові і Донецьку агресивні молодики з проросійськими гаслами зробили спроби захопити органи державної влади. Вони вимагають «федералізації» України і навіть приєднання до Росії.

Донецька ОДА і УСБУ в Луганську – досі в руках сепаратистів.

9 квітня фракція Партії регіонів підготувала законопроект про амністію протестувальників на сході України.