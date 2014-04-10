Турчинов: Якщо сепаратисти здадуть зброю і звільнять адмінбудівлі - їх не переслідуватимуть
Турчинов готовий підписати указ про непорушення справ проти людей, які захоплювали приміщення на сході України, якщо вони складуть зброю.
В.о. президента, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов заявив, що готовий підписати указ щодо непорушення кримінальних справ стосовно людей, які захоплювали приміщення у східних областях, якщо ці особи здадуть зброю.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав у своєму виступі у парламенті.
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“Якщо люди складають зброю і звільняють адміністративні приміщення, нам не треба приймати закони про амністію, ми гарантуємо, що не буде ніяких кримінальних розслідувань проти людей, які покладуть зброю і покинуть приміщення”, - сказав він.
Турчинов наголосив, що готовий оформити цю заяву указом президента.
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