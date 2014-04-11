Росія не має планів подальшої анексії України - Лавров

16:07, 11 квітня 2014
Політика
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У Росії немає планів приєднувати південно-східні області України, це суперечить інтересам РФ.

Лавров обіцяє не нападати

Про це заявив глава російського МЗС Сергій Лавров, передає РИА Новости.

"У нас не може бути таких бажань. Це суперечить корінним інтересам Російської Федерації", - сказав він в ефірі телеканалу "Росія".

"Ми хочемо, щоб Україна була цілісною в її нинішніх кордонах, але цілісною за повної поваги регіонів. Ми умовно називаємо федерацією те, що може, у загалом-то, вирішити всі проблеми наших дуже близьких сусідів, наших братів, друзів. Але ми не впираємося в цей термін. Вирішувати українському народу", - підкреслив міністр.

Раніше, 25 лютого, Лавровзаявив про принципову політику невтручання в справи України з боку РФ.

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