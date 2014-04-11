Росія не має планів подальшої анексії України - Лавров
16:07, 11 квітня 2014Політика
0 0
У Росії немає планів приєднувати південно-східні області України, це суперечить інтересам РФ.
Лавров обіцяє не нападати / REUTERS
Про це заявив глава російського МЗС Сергій Лавров, передає РИА Новости.
"У нас не може бути таких бажань. Це суперечить корінним інтересам Російської Федерації", - сказав він в ефірі телеканалу "Росія".
"Ми хочемо, щоб Україна була цілісною в її нинішніх кордонах, але цілісною за повної поваги регіонів. Ми умовно називаємо федерацією те, що може, у загалом-то, вирішити всі проблеми наших дуже близьких сусідів, наших братів, друзів. Але ми не впираємося в цей термін. Вирішувати українському народу", - підкреслив міністр.
Раніше, 25 лютого, Лавровзаявив про принципову політику невтручання в справи України з боку РФ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter