Інформація про замінування Харківської ОДА виявилася хибною - міліція

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Працівники міліції провели огляд 6 поверхів державної установи, а також обстежили прилеглу територію, загальною площею понад 10,8 тис. кв. м. Жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронцями виявлено не було. Зараз державна установа працює в штатному режимі.

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Відомості про вказану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 6 років позбавлення волі.

Наразі співробітники райвідділу міліцію шукають особу, яка зробила хибне повідомлення про замінування адмінбудівлі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 квітня, близько 12:30 до чергової частини Київського райвідділу міліції надійшло повідомлення від оператора служби «102» про те, що будівлю Харківської обласної держадміністрації заміновано.

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9 квітня в Харкові анонім повідомляв про мінування стадіону «Металіст», будівлі Харківської облдержадміністрації, автомобільного вокзалу «Левада» та залізничного вокзалу «Харків-Пасажирський». Жодне з повідомлень не підтвердилося.