В міліцію з початку року надійшло понад 1900 заяв про зникнення людей

З них упродовж 10 діб (тобто без заведення оперативно-розшукових справ) розшукано понад 1200 осіб.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, зазначивши, що за фактами зникнення людей було заведено понад 750 оперативно-розшукових справ. У зв’язку зі встановленням місцезнаходження закрито 770 справ, в числі яких – частина осіб, не розшуканих у минулі роки.

У Департаменті карного розшуку зазначили, за період проведення на території України масових акцій в органах внутрішніх справ було зареєстровано 103 повідомлення про безвісне зникнення громадян. За вказаними відомостями без заведення оперативно-розшукових справ розшукано понад 90 зниклих. Причиною їх розшуку переважно ставав той факт, що ці громадяни несвоєчасно повідомляли рідним про своє місцезнаходження. Частина з них взагалі не брали участі у протестних заходах. На цей час їх місцезнаходження встановлено.

Читайте такожНа Майдані наголошують, що зниклими залишаються понад 150 людей У Департаменті карного розшуку МВС України зазначають, що кожен факт безвісного зникнення людини розглядається як надзвичайна подія. На жаль, у суспільстві продовжує побутувати стереотип, що звертатися до міліції із заявою про розшук особи слід лише через 3 доби після її зникнення. Насправді працівники міліції не мають права з будь-яких причин відмовити у прийомі заяви чи повідомлення про зникнення особи.

«Заява або повідомлення про безвісне зникнення громадян негайно реєструється у черговій частині відділу міліції. До останнього місця перебування зниклого виїздить слідчо-оперативна група. Правоохоронці збирають необхідну інформацію про зниклу особу та встановлюють обставини її зникнення. Зібрана інформація допоможе знайти або ідентифікувати людину», зазначають в УЗГ МВС.

Як повідомляв УНІАН, учора, 10 квітня, активісти Майдану під час прес-конференції заявили про бездіяльність правоохоронних органів з пошуку 120 безвісти зниклих учасників акцій протесту, які тривали у Києві протягом листопада 2013 року по лютий 2014 року.