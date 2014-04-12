Турчинов звільнив голову Донецької СБУ

22:22, 12 квітня 2014
Політика
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Виконувач обов'язків президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов звільнив начальника Управління Служби безпеки України в Донецькій області Валерія Іванова.

Турчинов звільнив голову СБУ Донецької області

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті в.о. глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Донецьку проросійські мітингувальники штурмом захопили будівлю облдержадміністрації, вимагаючи негайного скликання позачергової сесії облради й ухвалення депутатами рішення про проведення в регіоні референдуму про приєднання до Росії. Сепаратисти досі утримують будівлю ОДА.

Сьогодні група озброєних людей, які назвалася «Ініціативною групою Донецької республіки», захопила адміністративний райвідділ міліції, будівлю СБУ і міськадміністрацію в Слов'янську Донецької області.

ЗМІ повідомили про появу на території області військовослужбовців без розпізнавальних знаків, схожих на кримських "зелених чоловічків". РНБО проводить термінове засідання.

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