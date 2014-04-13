Сценарій приєднання східних регіонів України до РФ на даному етапі малоймовірний - експерт

"Починаючи з 11 квітня, у східних регіонах України антиукраїнськими силами за ініціативи та підтримки Росії реалізовується сценарій, який був раніше запланований на 8 квітня, але тоді був зірваний зусиллями українських «силовиків», - написав на своїй сторінці у Facebook керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

Він розповів про сценарій Росії.

Зокрема, РФ планує захопити якомога більшу кількість будівель органів місцевої влади та силових відомств, військових об'єктів. За рахунок захопленого зброї озброїти як можна більшу кількість населення, що симпатизує сепаратистам, і максимально дестабілізувати обстановку в регіоні.Читайте такожМер Слов'янська заявляє, що в місті «однозначно» проведуть референдум

"Мета сценарію: Тактична. Дати можливість Росії під час зустрічі в Женеві 17 квітня ставити питання про «нелегітимність» української влади, яку не сприймають цілі регіони України, і яка не контролює ситуацію в країні. Стратегічна. Завдання-мінімум - домогтися федералізації України. Завдання-максимум - розколоти Україну та вивести з її складу регіони, де ситуація нестабільна, проголосивши їх «незалежними» квазідержавними утвореннями", - пише Тимчук.

За висновком групи «Інформаційний Опір», сценарій приєднання цих регіонів до РФ в даний час малоймовірний.

В дестабілізації ситуацію на сході України задіяні Головне развідувальне управління Генерального штабу збройних сил Росії, яке представлено мережею координаторів на території України і в прикордонних районах Росії. Читайте такожРосія заперечує наявність її агентів на сході України

За останні 2 доби відзначається широке підключення координаторів ГРУ, задіяних раніше в здійсненні «кримського сценарію», пише Тимчук.

"Також на територію України закинуті окремі підрозділи ГРУ, інфільтровані через держкордон через «коридори», забезпечені при підтримці українських екстремістських сил. Їх завдання - безпосередня допомога екстремістам при захопленні об'єктів у невеликих населених пунктах («зелені чоловічки»)", - відзначає експерт.

На його думку, особливо має насторожувати той факт, що на даний момент на аеродромах в прикордонних районах Росії (в основному - Ростовська область) зосереджено близько 240 одиниць армійської авіації, в основному - багатоцільові та транспортно-бойові вертольоти. Тимчук вважає, що вони можуть бути використані для закидання їх у східні регіони України додаткових російських підрозділів та диверсійно-розвідувальних груп. Керує силами ГРУ - через структурний підрозділ ГРУ в Ростові-на-Дону.Читайте такожДещиця вимагає припинити діяльність спецслужб РФ на сході України

Крім цього, на території України діє ФСБ РФ.

"Агентурна мережа, завдання якої - широкомасштабна вербування українських громадян у східних регіонах. З подальшим використанням цих громадян як в окремих диверсійних операціях, так і у широкомасштабних акціях екстремістів, координованих ГРУ. Управління силами ФСБ - безпосередньо з Москви", - інформує Тимчук.

В дестабілізації ситуації також беруть участь сепаратисти і екстремісти - зареєстровані і незареєстровані громадські організації (рухи), які є інструментом виконання наказів, що йдуть через мережу координаторів ГРУ.

Фінансуються такі організації через три основні канали: кошти, що йдуть з Росії безпосередньо через координаторів; кошти, що йдуть з Росії через уряд Криму, місцеві олігархи, стверджує Тимчук.

"Представники місцевого населення, не входять до організації. Це «гарматне м'ясо», гостро необхідне організаторам подій як «масовки». Частково - «ідейні» елементи, які ненавидять Україну і симпатизують Росії, але здебільшого - беруть участь за гроші".