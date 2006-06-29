Як розблокувати парламент

Парламентська більшість не вестиме переговорів з депутатами Партії регіонів, доки вони не розблокують сесійну залу Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ після засідання Тимчасової президії за участю лідерів фракцій парламенту.

Він підкреслив, що хоче офіційно заявити, що Партія регіонів під час сьогоднішнього засідання не висловила жодного аргументу щодо порушення законів чи регламенту з боку більшості. «Жодної зачіпки, яка б стосувалась конституційних, законодавчих порушень, не наведено. Єдина підстава для блокування роботи Верховної Ради – це блокування обрання керівництва Верховної Ради і уряду. Саме це є мета ініціаторів блокування», - підкреслив О.ТУРЧИНОВ. Тому, за словами О.ТУРЧИНОВА, саме Партія регіонів бере на себе відповідальність, що сьогодні в Україні немає стабільної влади, що сьогодні не працює уряд, що не відпрацьовуються антикризові програми, зокрема, програма по блокуванню зростання цін, стабілізації тарифної політики.