Влада дала терористам час до ранку, щоб скласти зброю
19:05, 13 квітня 2014Політика
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В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав указ, яким гарантує незастосування покарання для тих, хто не стріляв у силовиків і складе зброю до ранку понеділка.
Олександр Турчинов / REUTERS
Про це він сказав у у телезверненні до українського народу.
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«Для тих, хто не стріляв у наших силовиків, хто складе зброю і покине захоплені адміністративні приміщення до ранку понеділка, я, в підписаному Указі, дав гарантії незастосування проти них відповідного покарання за вчинені дії», - зокрема сказав Турчинов.
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