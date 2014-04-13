Влада дала терористам час до ранку, щоб скласти зброю

Про це він сказав у у телезверненні до українського народу.

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«Для тих, хто не стріляв у наших силовиків, хто складе зброю і покине захоплені адміністративні приміщення до ранку понеділка, я, в підписаному Указі, дав гарантії незастосування проти них відповідного покарання за вчинені дії», - зокрема сказав Турчинов.