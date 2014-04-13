Турчинов закликає українців на сході не бути інструментом у війні проти власної країни

Про це він сказав у телезверненні до українського народу.

«Я звертаюся до всіх співвітчизників на Сході нашої країни - не будьте інструментами в цинічній та чужій війні проти власної країни. Не підтримуйте тих, хто хоче зруйнувати мир та спокій і штовхає ваш регіон у безодню економічної катастрофи, у безодню громадянського протистояння», - зокрема, сказав Турчинов.

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Водночас, звертаючись до тих, хто хоче захистити Україну, він наголосив: «Зараз головне - не дестабілізувати ситуацію в країні, не підігравати ворогу та його агентурі, мета яких - зірвати вибори, повалити владу, створити ситуацію хаосу та некерованості».

«Я звертаюся до кожного українця: перед обличчям зовнішньої агресії ми повинні об'єднатися. Кожен має робити, що може для того, аби зупинити паніку та зупинити втягування суспільства в громадянське протистояння. Тільки разом, відчуваючи підтримку один одного, ми подолаємо всі сьогоднішні проблеми», - наголосив Олександр Турчинов.