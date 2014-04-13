Кличко вимагає скликати в понеділок позачергове засідання парламенту

Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії.

«Треба негайно скликати позачергове засідання парламенту і ухвалювати жорсткі рішення як взяти ситуацію в країні під контроль. Події на Донеччині, сьогоднішнє побиття прихильників єдності України і безлади у Харкові - ситуація не нормалізується і загострюється», - наголосив Кличко.

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«Сьогодні країну навіть не розривають, а знищують. Купка сепаратистів за повної підтримки і керівництва з Росії намагається змінити державний устрій України і нав'язати абсолютній більшості громадян свою злочинну мету. Тому, усі депутати, хто усвідомлює свою відповідальність за долю країни, повинні завтра бути в парламенті. І не вийти звідти, поки не буде ухвалено рішень про порятунок країни", - підкреслив лідер "УДАРу".

Кличко також зазначив, що зі звітом про ситуацію і свої дії в Верховній Раді мають виступити керівники силових органів України та головнокомандуючий.

На його думку, керівництво держави повинне, зокрема, докладно поінформувати депутатів і про рішення, ухвалені на останньому засіданні РНБО в суботу, 12 квітня.