У Міноборони повідомили, на що витратять гроші, отримані в рамках всеукраїнської акції

Кошти, які надходять на рахунки Міністерства оборони в рамках акції “Підтримай українську армію”, будуть спрямовані виключно на першочергові потреби Збройних сил України.

Про це УНІАН повідомили в Управліннф преси та інформації Міністерства оборони.

"Викликає занепокоєння позиція деяких вітчизняних засобів масової інформації, які ставлять під сумнів прозорість використання Міністерством оборони України отриманих коштів. Підтасування та перекручування деякими журналістами фактів щодо розподілу надісланих благодійних коштів з метою підготовки “сенсаційних” матеріалів є неприпустимим з точки зору професійної журналістської етики", - заявили в Міноборони.

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Як повідомили у Департаменті фінансів Міноборони, отриманий в рамках акції фінансовий ресурс планується, за пропозиціями Генерального штабу ЗСУ, спрямувати на першочергові потреби ЗСУ: придбання бронежилетів, спальних мішків та ізолюючих підстилок, маскувальних сіток, засобів зв’язку і комплектуючих до них.

У відомстві запевнили, що інформація про використання отриманих коштів своєчасно надаватиметься суспільству.

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"З метою забезпечення контролю за своєчасним оприбуткуванням та ефективним використанням коштів та матеріальних цінностей, переданих безпосередньо до військових частин Збройних сил України фізичними та юридичними особами, які надають благодійні (добровільні) внески і пожертви, необхідно: 1. Вимагати від керівництва військових частин документ, що засвідчує факт передачі коштів (прибутковий касовий ордер або банківську виписку) та матеріальних цінностей (акт прийому); 2. Інформацію про передачу коштів та матеріальних цінностей (по можливості, з копіями прибуткового касового ордеру, банківської виписки, акту прийому тощо) надсилати на електронну адресу відповідних територіальних управлінь внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України. Зазначені заходи дозволять контролювати законне використання отриманих ресурсів, забезпечать прозорість при використанні та дозволять інформувати суспільство про отриману допомогу", - підкреслили в Міноборони.

У відомстві додали, що в рамках акції “Підтримай українську армію” на рахунки Міністерства оборони станом на 14 квітня надійшло близько 98 млн 746 тис. грн від юридичних і фізичних осіб як допомогу ЗСУ.

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З цієї суми 93 млн 545 тис. грн – грошові перекази на матеріально-технічне, решта – на медичне забезпечення ЗСУ.

За допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер “565” на підтримку української армії перераховано 23 млн 970 тис. грн.

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Крім того, на рахунки Міноборони надійшло 56 тис. доларів США та 31 тисяча євро. Після обов’язкового продажу іноземної валюти (50% від загальної суми) залишок іноземної валюти на рахунках Міноборони склав 28 тис. доларів (гривневий еквівалент – 318 тис. грн) і 15,4 тис. євро (гривневий еквівалент – 232 тис. грн).