В "Оплоті" заявляють, що збираються продовжити захоплення міськрад у Донецькій області
"Далі буде Єнакієве", повідомляють представники "Оплоту".
"Оплот" має намір і далі йти шляхом "мирного заняття" будівель міськрад у Донецькій області. Про це журналістам повідомив голова структурного підрозділу харківського "Оплоту" Олександр Захарченко, повідомляє "ОстроВ".
"Далі буде Єнакієве і так далі. І підемо по такому шляху", - сказав він.
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Захарченко підкреслив, що до міськради його люди увійшли "виключно мирно".
Мета їх входу до будівлі - домогтися від київської влади проведення референдуму щодо територіального статусу Донецької області 11 травня. Захарченко пояснив, що головна їхня вимога - це проведення референдуму щодо територіального статусу Донецької області.
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Він заявив, що на сьогоднішньому засіданні виконкому Донецької міської ради "Оплот" озвучить свої вимоги.