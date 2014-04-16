У Донецьку сепаратисти вимагають від підприємців платити їм податки - ЗМІ

Сепаратисти вимагають від бізнесменів платити їм єдиний податок в $70 щомісячно, заявляють про введення продуктових карток і загальної мобілізації. Порушників своїх постанов сепаратисти обіцяють "виселити до бендер з конфіскацією майна". Про це пише ZN.UA.

По торговим точкам в центральній частині Донецька розповсюджують постанови самопроголошеної "Донецької Республіки".

Підприємець, який передав документ у розпорядження ZN.UA, розповів, що займаються цим дуже молоді люди, практично підлітки. Однак при цьому вони одягнені в камуфляж і озброєні автоматами Калашникова.

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У цих паперах сепаратисти вимагають від бізнесменів платити їм єдиний податок в $70 щомісяця "для поповнення золотовалютних резервів республіки". Крім того, українські акцизні марки на алкоголь оголошені недійсними, а нові "республіканські" сепаратисти готові продавати за $2. З 6 травня представники "ДНР" обіцяють конфіскувати всі спиртні напої без їх "акцизів".

Крім того, один з пунктів "постанови" вводить продуктові картки на деякі види товарів.

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Також від чоловіків вимагають вступати до армії самопроголошеної республіки.

Порушників своїх постанов сепаратисти обіцяють "виселити до бендер з конфіскацією майна".