У мережі з'явилося відео, як у Краматорську сепаратисти захопили українську бронетехніку
12:20, 16 квітня 2014Політика
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В Інтернеті з'явилося відео, як у Краматорську сепаратисти захопили українську бронетехніку і підняли над нею російський прапор.
twitter.com/euromaidan/
На п'ятій хвилині відео видно, як військові залишають заблоковану бронетехніку і шикуються перед нею під крики та оплески натовпу: "Армія з народом!".
На 10 хвилині на одній з БМД вивішують російський прапор і прапор сепаратистської Донецької народної республіки.
Нагадаємо, на вулиці Орджонікідзе в Краматорську були помічені п'ять БМД під російськими прапорами. ЗМІ припускали, що частина з них належала українським військовим. Однак, у Міністерстві оборони України спростували цю інформацію.
Як зазначив в. о. начальника управління преси та інформації Богдан Сеник, фото та відео, що нібито підтверджують ці факти, ”є фейком”.
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