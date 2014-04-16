У мережі з'явилося відео, як у Краматорську сепаратисти захопили українську бронетехніку

На п'ятій хвилині відео видно, як військові залишають заблоковану бронетехніку і шикуються перед нею під крики та оплески натовпу: "Армія з народом!".

На 10 хвилині на одній з БМД вивішують російський прапор і прапор сепаратистської Донецької народної республіки.

Нагадаємо, на вулиці Орджонікідзе в Краматорську були помічені п'ять БМД під російськими прапорами. ЗМІ припускали, що частина з них належала українським військовим. Однак, у Міністерстві оборони України спростували цю інформацію.

Як зазначив в. о. начальника управління преси та інформації Богдан Сеник, фото та відео, що нібито підтверджують ці факти, ”є фейком”.